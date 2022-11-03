«Коммерсант»: продажи ноутбуков в России упали более чем на 30%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

За девять месяцев в России было продано 2,1 млн ноутбуков, что на 32% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, рассказали «Коммерсанту» в «Марвел-Дистрибуции». Снижение спроса связано не только с дефицитом ноутбуков, но и с активными закупками их в пандемию, а также со спецификой запроса корпоративных клиентов, которые не могут быть удовлетворены за счет имеющихся моделей и параллельного импорта.

В компании «Ситилинк» отметили, что из-за ухода премиальных брендов на рынке ноутбуков наблюдается дефицит, который сохранится до конца года, хотя появление новых китайских игроков и поставки производителей из КНР смогли поддержать рынок. Как уточнил руководитель группы по работе с телекоммуникационными, медиа- и технологическими компаниями ДРТ Григорий Дубровский, снижение продаж ноутбуков вызвано как падением объема предложения и некоторым ростом цен на дефицитные модели.

При этом в МТС сообщили, что средний чек на ноутбук по итогам третьего квартала увеличился на 5% год к году, так как россияне стали чаще выбирать мощные игровые лэптопы вместо недорогих моделей среднего ценового сегмента. Между тем аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что во время пандемии компании и частные пользователи активно скупали ноутбуки для удаленной работы и пока не нуждаются в обновлении устройств. Кроме того, благодаря массовому уходу западных компаний на вторичном рынке появилось большое количество ноутбуков, а в конце года стоит ожидать выхода крупных партий ноутбуков отечественных брендов и расширения поставок зарубежной продукции.

Ранее стало известно, что в России на те же 30% упали продажи смартфонов, а их средняя цена снизилась на 15%, до 19,3 тысячи рублей. Участники рынка говорят, что россияне стали меньше покупать премиальные устройства, выбирая для связи более простые гаджеты. Повлияло на ситуацию и падение спроса на iPhone из-за отсутствия ряда популярных приложений в AppStore и неработающего Apple Pay.