Nvidia отказалась продлевать лицензии на ПО компаниям из России «Коммерсант»: Nvidia не будет продлевать лицензии на ПО компаниям из России

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Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга, цены на услуги которого уже начали расти. Остановка лицензий может осложнить работу суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса» и МТС, которые основаны на решениях от Nvidia, пишет «Коммерсант».

Как пояснил основатель сервиса облачного гейминга Loudplay Виталий Стародубов, лицензия давала возможность использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, что позволяло подключать большее количество пользователей. Прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги, тогда как компании, купившие большой объем оборудования Nvidia, попытаются найти способы технологического обхода проверок лицензирования.

Остановка лицензий Nvidia может также осложнить работу суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2. Однако эксперты отмечают, что Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами. В МТС и «Яндексе» заверили, что на качестве сервисов и работе суперкомпьютеров решение Nvidia не отразится. Между тем замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков полагает, что решение компании означает прекращение техподдержки суперкомпьютеров и разного рода технические сложности, в том числе с обновлением программного обеспечения.

Nvidia объявила о приостановке поставок оборудования в Россию вскоре после начала действий на Украине. Подобные заявления также сделали компании Cisco, Apple, Oracle, Intel и AMD, а также Microsoft и IBM.