«Коммерсант»: НОВАТЭК закажет в Турции электростанцию для «Арктик СПГ-2» «Коммерсант»: НОВАТЭК закажет для «Арктик СПГ-2» турецкую плавучую ТЭС

Фото: ПАО «НОВАТЭК»

Энергоснабжение первой линии строящегося завода «Арктик СПГ-2» обеспечат с помощью плавучей электростанции. ТЭС мощностью 300-400 МВт НОВАТЭК закажет в турецкой компании Karpowership, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

При этом собеседники издания не смогли назвать сроки строительства ТЭС. Предполагается, что такой же вариант энергоснабжения в НОВАТЭК выберут для второй и третьей линий СПГ-завода.

На контакты с турецкой компанией в НОВАТЭК пошли после того, как в конце июля стало известно об отказе работать над проектом со стороны европейских компаний, они заявили о приостановке работы «из-за рисков санкций».

В рамках «Арктик СПГ-2» должны построить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн у каждой. Первую линию планируется запустить в 2023 году.

Ранее стало известно, что международная Baker Hughes решила прекратить обслуживание всех российских СПГ-проектов. Компания в июне отозвала своих сервисных инженеров с «Сахалина-2», «Газпрома» и завода «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ — 2».