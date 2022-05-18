«Коммерсант»: МТС планирует приобрести онлайн-кинотеатр ivi

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

МТС рассматривает вопрос о покупке крупнейшего по выручке в России онлайн-кинотеатра ivi, передаёт «Коммерсант». По оценкам экспертов, стоимость стоимость ivi составляет $1—1,2 млрд.

Издание отмечает, что сделка позволит акционерам ivi вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а для МТС заключение такой сделки даст возможность стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров.

Как заявил источник газеты, МТС на протяжении нескольких месяцев участвует в переговорах касательно этой покупки. О какой доле речь, не уточняется.

Ivi открылся в 2010 году благодаря его создателю Олегу Туманову. Однако после начала спецоперации России на Украине Туманов отстранился от проекта: в апреле он ушёл с поста генерального директора, а с 18 мая — главы совета директоров.