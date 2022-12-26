«Коммерсант»: москвичи сменили рестораны на фастфуд «Коммерсант»: москвичи начали питаться в заведениях фастфуда вместо ресторанов ради экономии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Фастфуд стал единственным сегментом на рынке общепита Москвы, который смог в этом году нарастить поток посетителей, тогда как ресторанам и кафе приходится мириться с потерей трафика, пишет «Коммерсант». Но если покупательская способность продолжит падать, то потребители предпочтут питаться дома.

По данным Focus Technologies, в январе—ноябре нынешнего года посещаемость заведений быстрого питания в Москве, включая точки на фудкортах, выросла на 3%, а их обороты увеличились на 16% за счет роста среднего чека из-за инфляции и увеличения цен. При этом классические кафе и рестораны потеряли 3% гостей, хотя их выручка и увеличилась за счет роста среднего чека. По словам экспертов, граждане предпочитают ходить в более дешевые заведения из-за необходимости экономить.

На этом фоне многие рестораторы начали брать кредиты на открытие заведений быстрого питания вместо классических ресторанов из-за невозможности длительного планирования, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В свою очередь, совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров отмечает, что граждане стали чаще готовить дома, а гендиректор Gagawa Ленар Кутлин связывает падение со снижением трафика торгцентров, где находятся фудкорты.

Основатель StrEat Максим Попов считает, что в 2022 году весь ресторанный рынок потерял потребителей, многие из которых уехали или переключились на покупку готовых обедов. По его наблюдениям, классические кафе и рестораны потеряли до 30% посетителей, а падение в сегменте фастфуда оказалось меньше — около 15%.

Ранее сообщалось, что средний чек жителей РФ в барах и ресторанах за год снизился на 26%, о чем сообщает исследование «Чек Индекс». Аналитики связали эту тенденцию с желанием россиян сэкономить перед Новым годом и сокращением необязательных трат. При этом число покупок увеличилось на 43%, а средний чек в кафе и столовых вырос на 17%, до 468 рублей. Однако на фастфуд жители страны стали тратить меньше — средний чек снизился на 4%, до 415 рублей, а число покупок выросло на 15%.