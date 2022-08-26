«Коммерсант»: Mercedes-Benz намерен продать завод в Подмосковье «Коммерсант» сообщил о намерении Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Компания Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров. Основным претендентом на покупку считается автомобильный холдинг «Автодом», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG, — отмечается в публикации.

Источник издания в одном из автоконцернов уверяет, что завод выставлен на продажу. Другой собеседник информацию подтвердил, добавив, что сделка почти завершена, завод купит дилер из России, однако у Mercedes имеются некоторые «проблемы с документами».

Собеседник издания с рынка недвижимости Подмосковья уточнил, что дилер «Автодом» также претендует на завод, а участником переговоров является Корпорация развития Московской области. Есть и несколько других дилеров.

В авторетейле «Коммерсанту» рассказали, что «речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибьютора марки на российском рынке». Здесь также называют «Автодом» главным претендентом.

В российском офисе Mercedes-Benz «Ъ» сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России», — поясняется в публикации.

Ранее Volkswagen заявила, что никаких решений о возобновлении производства или продаже расположенного в Калуге завода не принималось. Так в компании прокомментировали сообщения российских СМИ о том, что предприятие посещали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга РФ.