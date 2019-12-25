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Количество юридических лиц уменьшается, а число индивидуальных предпринимателей растёт. Предприниматели предпочитают регистрировать ИП. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на результаты анализа «СКБ Контур».

Снижение количества юрлиц наблюдается не первый год, и в «СКБ Контур» предполагают, что на фоне роста ИП это может объясняться «дроблением бизнеса и уходом от налогов». Это косвенно подтверждают и данные Росстата: доходы от предпринимательской деятельности стагнируют, хотя, по оценке РАНХиГС, кредитование ИП за январь–октябрь выросло на 9,6% против 3,6% роста год назад, — пояснили в «Коммерсанте».

За 2019 год число юридических лиц уменьшилось более чем на 12%, а число индивидуальных предпринимателей возросло на 2%, отмечает издание.

Больше всего ИП зарегистрировано в Ингушетии, Москве, Санкт-Петербурге. Регионами, где уменьшилось количество ИП, издание назвало Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию и Магаданскую область.

При этом число коммерческих организаций возросло в Ингушетии, Ленинградской области и Бурятии. А наиболее заметное уменьшение юридических лиц отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Орловской области.

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