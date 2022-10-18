«Коммерсант»: владелец Zara отдаст бизнес в России партнеру из Азии или ОАЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для возобновления работы в РФ испанская fashion-группа Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» для России страны Юго-Восточной Азии или Персидского залива, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что компания, владеющая Zara и Pull & Bear, уже приступила к оптимизации бизнеса в РФ и закрытию нерентабельных объектов.

Как полагают источники на рынке торговой недвижимости, Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, или же партнеру группы из ОАЭ. До этого польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay) передал магазины в РФ зарегистрированной в ОАЭ компании, после чего точки продаж fashion-группы возобновили работу под новыми вывесками.

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова полагает, что передача российского бизнеса Inditex партнерам займет от полугода до одного года. При этом Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года. Другой собеседник издания отмечает, что Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать занимаемые площади минимум до мая 2023 года и не исключает возможности возобновить работу в стране после завершения действий на Украине.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов связывает возможную оптимизацию портфеля Inditex в России с желанием оставить в стране наиболее рентабельные проекты. По оценкам экспертов, большинство арендодателей не настроены расторгать договоры с Inditex и на это идут в основном собственники торговых центров, которые уже нашли замену испанскому fashion-ритейлеру.

Ранее Inditex попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, а в некоторых случаях — до 1 марта 2023 года. Тогда сообщалось, что компания не может оперативно решить, каким образом ей следует возобновить работу в России, а переговорный процесс по возвращению к работе может затянуться, хотя новые логистические маршруты уже настроены.