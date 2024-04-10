Крупная китайская компания потеряла 99% стоимости акций всего за 15 минут Китайский производитель цемента потерял 99% рыночной стоимости за 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайский производитель цемента China Tianrui Group Cement Co. приостановил торги акциями, после того как за 15 минут потерял 99% рыночной стоимости, сообщило агентство Bloomberg. Массовая распродажа акций едва не привела к краху компании.

В корпорации заявили, что торговля зарегистрированными в Гонконге акциями остановлена с 09:00 по местному времени в ожидании объявления, связанного с инсайдерской информацией. Акции упали во вторник, 9 апреля, на 99%, примерно до 0,05 гонконгского доллара, в результате чего ее рыночная капитализация сократилась до 141 млн гонконгских долларов ($18 млн).

В ходе распродажи из рук в руки перешло около 281 млн акций, или треть акций компании, находящихся в свободном обращении. Из этой суммы более 80 млн акций были проданы в течение последних нескольких минут сессии.

В прошлом году Tianrui получила чистый убыток в 634 млн юаней ($87,7 млн) по сравнению с прибылью в 449 млн юаней в 2022 году. Убыток в компании объяснили слабым спросом, вызванным спадом на рынке недвижимости в Китае, усилением рыночной конкуренции и высокими затратами на сырье.

Ранее стоимость биткоина достигла $72,266 тысячи в ходе торгов. Таким образом, криптовалюта второй раз за несколько дней обновила исторический максимум.