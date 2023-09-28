Китай возобновит импорт российской свинины спустя 15 лет запрета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России, сообщает Россельхознадзор. Таким образом китайская сторона отменила ограничения, введенные в 2008 году.

Как отмечается, решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в России.

В ведомстве пояснили, что российская сторона добивалась допуска свиноводческой продукции на рынок Китая с 2013 года. За это время было проведено множество встреч, визитов и других многоступенчатых процедур.

Ранее вирус африканской чумы свиней специалисты департамента ветеринарии Якутии обнаружили в ветчине, которая поступала в магазины четырех районов республики. Сейчас она находится на ответственном хранении и в дальнейшем будет уничтожена.

Как заявил NEWS.ru бывший руководитель Роспотребнадзора врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, заражение ветчины может быть связано с несоблюдением правил по содержанию парнокопытных. По его словам, вирус АЧС не представляет опасности для человека, однако наносит вред свиноводческому хозяйству, так как в случае обнаружения заболевания уничтожать приходится все стадо.