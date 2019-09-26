https://static.news.ru/photo/8270ade8-e04b-11e9-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН

Китайский бизнес готов вкладывать деньги и предоставлять технологии при строительстве очистных сооружений в России.

Готовы рассмотреть инвестирование и брать риски, помогать создавать в России очистные сооружения. В последние несколько лет в Китае очень много денег вкладывается в это, поэтому наши технологии уже стали лучшими в мире, — заявил на проходящем в Уфе форуме малого и среднего бизнеса партнёр Фонда развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты РФ Цзо Цин.

Руководитель департамента регионального развития «Сколково» Александр Окунев уточнил, что Китай готов не только реализовывать готовые решения, но и создавать сервисные центры, участвовать в совместных разработках.

Ранее News.ru писал, что юбилейный пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС пройдёт в Уфе с 26 по 27 сентября. В нём будут участвовать делегации из 30 стран мира. В их состав войдут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Всего в форуме примут участие около 2500 человек, из которых 500 — иностранные гости. В программу будут включены 18 деловых мероприятий. Одной из главных тем встречи станет безопасность ведения бизнеса в странах — участницах ШОС и БРИКС.