Киркоров на ПМЭФ-2022 подался в строители Компания Киркорова подписала соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Власти Ленинградской области подписали на ПМЭФ-2022 инвестиционное соглашение с компанией «Строительные решения» для создания крупного торгово-развлекательного комплекса в Новосаратовске Всеволожского района, говорится в сообщении пресс-службы администрации области. Учредителями компании являются звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и бизнесмен Михаил Баракин. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Компания планирует создание и развитие в Новосаратовке девелоперского проекта — торгово-развлекательного комплекса площадью 10 000 — 14 000 кв. м. Планируемый объем инвестиций — более 1,5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 30. Срок реализации — 4 квартал 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ольга Ковитиди сообщила NEWS.ru, что поддерживает идею ряда активистов отменить концерты Филиппа Киркорова на полуострове. По её словам, крымчане не хотят видеть на полуострове артистов с «перьями, стразами, юбками и подведенными глазами». Она подчеркнула, что «не нужны нам эти толерантные ценности».

Российский певец Валерий Меладзе сообщил, что намерен уйти из шоу-бизнеса и заняться более полезным делом. Певец рассказал, что до начала карьеры музыканта занимался наукой в сфере глубокой очистки воды и даже защитил кандидатскую по этой теме.