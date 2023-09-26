KFC отложила уход из России на несколько месяцев Сеть KFC отложила уход с российского рынка из-за неуплаты взносов в бюджет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владелец сети ресторанов быстрого питания KFC Yum!Brands отложил уход с российского рынка на несколько месяцев из-за неуплаты взносов в российский бюджет, сообщает информагентство Reuters. По словам главы юридического отдела компании «Юнирест» Сергея Левина, это требование появилось в процессе продажи сети. Предполагается, что сеть уйдет из России в 2024 году.

Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на уход, — рассказал Левин.

Юрист уточнил, что компания не уходила с российского рынка из-за длительного поиска покупателя. Затем ей потребовалось время на одобрение продажи акций правкомиссией. В процессе подготовки документов власти России ввели новое условие — взнос в федеральный бюджет. Сумма взноса не уточняется. По словам Левина, компания покинет рынок в 2024 году, а к концу текущего года 60% ресторанов сети KFC будут принадлежать российской Rostic’s.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее объяснил, к каким последствиям приведет попытка сети «Макдоналдс» вернуться на российский рынок. По его словам, этому может воспрепятствовать российское правосудие. Он подчеркнул, что руководству компании придется «много чего перекапывать» при возвращении в Россию.