KFC останется на российском рынке В KFC рассказали о сохранении бренда на российском рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

KFC останется на российском рынке, а рестораны франшизы продолжат работу в нормальном режиме, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети быстрого питания. Несмотря на заявление американской компании Yum! Brands (владелец KFC) об уходе из России после продажи ресторанов российскому оператору, большая часть точек фастфуда принадлежит юрлицам из РФ. В связи с этим сеть быстрого питания останется на отечественном рынке.

Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, — сообщили в KFC.

Также представители пресс-службы успокоили сотрудников заведения, сказав о сохранении рабочих мест при любом развитии событий вокруг ухода Yum! Brands из России.

Ранее Yum! Brand заявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели: компания продолжит оказывать поддержку всем своим сотрудникам на Украине и уже пожертвовала $1 млн в пользу Красного Креста.