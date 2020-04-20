«Макдоналдс» обвинили в нарушении карантина в Москве

https://static.news.ru/photo/63cd3730-8307-11ea-8c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иски против «Макдоналдса» и компании «Сити Ресторанс», являющейся франчайзинговым партнёром брендов KFC, El Patio и «Планета суши», поступили в московские суды. Сети общепита обвинили в нарушении режима повышенной готовности, объявленного в столице из-за вспышки коронавируса.

По информации ТАСС, материалы по делу «Сити Ресторанс» поступили в Мещанский районный суд 20 апреля, в Солнцевском суде рассмотрят иск против «Макдоналдса». Организации обвинили в нарушении части 1 статьи 20.6.1 КоАП — о невыполнении санитарных правил в условиях режима повышенной готовности.

Согласно карточке дела на сайте Солнцевского суда, инициаторами административного производства стали контролирующие органы.

Как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин запретил работу заведений общепита с 28 марта, когда в столице начал действовать режим изоляции населения. Сети KFC и «Макдоналдс» закрыли рестораны для посетителей и перешли на доставку заказов.