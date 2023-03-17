Керамика или сталь? Как правильно выбрать кухонный нож

Фото: «Пятёрочка»

Один из основных рабочих инструментов на кухне - кухонный нож. Казалось бы, что может быть сложного в его выборе? Однако если вы не учтете несколько нюансов, то готовка может превратиться для вас в тяжелый процесс, отнимающий много времени и сил.

Есть несколько несложных советов, которые помогут определиться в выборе ножа для кухни и не остаться разочарованным.

Итак, для начала нужно выбрать материал: керамика или кухонная сталь. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, керамические ножи не нуждаются в заточке на протяжении нескольких лет, но зато стальные модели можно использовать для сложных задач вроде вырезания хрящей из мяса, поскольку металлические лезвия более гибкие. Также металлические модели нельзя разбить, они подходят для замороженных продуктов, в то время как керамические ножи не впитывают в себя запахи и молекулы разрезаемой пищи, поэтому уход за ними гораздо проще. Если вы все же остановитесь на изделии из керамики, то рекомендуется все равно иметь один стальной нож — для продуктов, которые нежелательно резать керамикой.

Фото: «Пятёрочка»

Однако вне зависимости от выбранного материала, лезвие должно быть качественным. На нем не должно быть царапин, шероховатостей и зазубрин. Разводы, если они не предусмотрены производителем, тоже признак не самого высокого качества. Материал лезвия должен быть плотным и однородным.

Также необходимо обратить внимание на заточку, самым современным вариантом считается лазерный. Он обеспечивает долгую стабильную работу ножа без необходимости точить его самостоятельно. Лазерную заточку можно определить по кромке лезвия — на ней обычно присутствуют матовые микронасечки. Еще один важный признак — крепление лезвия. Оно должно проходить по всей рукояти. Если же нож входит в рукоять на два-три сантиметра — высока вероятность скорой поломки.

Лучше выбирать ножи известных брендов, а не сомнительных производителей. На кухонных ножах точно не стоит экономить, поскольку качественное изделие прослужит долгие годы. При этом можно купить хорошие ножи и без удара по семейному бюджету, стоит лишь присмотреться к акциям сетевых магазинов. Там иногда можно встретить по-настоящему интересные ценовые предложения на столовые приборы и посуду. Например, в пресс-службе торговой сети «Пятёрочка» заявили о том, что покупатели магазинов смогут собрать коллекцию итальянских ножей Pininfarina со значительной скидкой: один нож можно купить буквально за 100 рублей, что неплохо сэкономит бюджет. Целый набор ножей позволит закрыть все потребности в готовке: от чистки и шинковки овощей до нарезки мяса.

При выборе кухонного ножа нужно помнить, что главное — это сочетание удобства и высокого качества. Только в этом случае работа на кухне будет приносить вам подлинное удовольствие.