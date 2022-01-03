Капитализация Apple достигла рекордной отметки

Капитализация Apple превысила три триллиона долларов. Акции технологического гиганта показали рост в ходе сегодняшних торгов на уровне 3%, стоимость одной акции достигла отметки $182,88, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 22:09 мск стоимость акций Apple росла на 2,51%, до $182,03 за ценную бумагу. Известно, что Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний. Microsoft с капитализацией в $2,5 трлн занимает вторую строчку этого списка, а третье место занимает Saudi Aramco. Её капитализация оценивается в $1,9 трлн.

Ранее сообщалось, что сотрудники американской компании Apple устроили забастовку. При этом они призвали граждан не приобретать продукцию своей корпорации. Работники компании требуют, чтобы Apple обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку».

На сайте, который создали недовольные условиями труда, расовой и гендерной дискриминацией работники, публикуются отчёты о нарушениях и открытые письма к руководству компании с требованиями улучшить условия работы.