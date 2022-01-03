Капитализация Apple достигла рекордной отметки

Капитализация Apple достигла рекордной отметкиКапитализация Apple достигла рекордной отметки $3 трлн
Капитализация Apple превысила три триллиона долларов. Акции технологического гиганта показали рост в ходе сегодняшних торгов на уровне 3%, стоимость одной акции достигла отметки $182,88, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 22:09 мск стоимость акций Apple
Ранее сообщалось, что сотрудники американской компании Apple устроили забастовку. При этом они призвали граждан не приобретать продукцию своей корпорации. Работники компании требуют, чтобы Apple обеспечила им оплачиваемый больничный, психологическую помощь и «уважительную рабочую обстановку».
На сайте, который создали недовольные условиями труда, расовой и гендерной дискриминацией работники, публикуются отчёты о нарушениях и открытые письма к руководству компании с требованиями улучшить условия работы.