«КамАЗ» планирует представить самосвалы-беспилотники на рынке стран СНГ

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Грузовики компании «Камаз»

«КамАЗ» запланировал выход на внешние рынки стран БРИКС и СНГ с новой разработкой — беспилотными горными самосвалами. В заявлении компании говорится, что грузовые роботизированные автомобили стали совместным проектом «КамАЗа» и ГК «Цифры». Уточняется, что перед запуском первых самосвалов-беспилотников на горных предприятиях машины необходимо оснастить российской системой диспетчеризации автономной техники. В компании отметили, что некоторые представители стран СНГ и БРИКС уже проявили заинтересованность в эксплуатации новых грузовиков.

Компании намерены продвигать беспилотные технологии на внутреннем рынке, а также выйти на рынки стран БРИКС и СНГ, которые уже проявили интерес к горным российским беспилотникам. Несколько предприятий угольной отрасли уже выразили свою готовность стать площадкой для тестирования и эксплуатации большегрузных карьерных самосвалов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что КамАЗ планирует перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Из-за нехватки компонентов КамАЗ больше не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передач ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Из-за этого с марта автомобили всего модельного ряда К3 будут производиться в комплектации с российскими аналогами — КПП 154, двигатели КамАЗа, топливная аппаратура АЗПИ.

Как сообщил представитель предприятия Олег Афанасьев, на данный момент компания полностью обеспечена комплектующими и намерена продолжать выпуск более дорогих серий грузовиков. Пока КамАЗ не пересматривал планы по производству, но, скорее всего, рынок сократится из-за ухода иностранных брендов. Доля концерна на этом фоне может даже увеличиться, сейчас она составляет 45%.