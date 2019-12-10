https://static.news.ru/photo/411207e0-1ba4-11ea-8abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Камский автозавод собирается запустить производство лёгкого коммерческого автомобиля грузоподъёмностью до 2,2 тонн.

В тестовом режиме собирать новую модель могут начать уже в 2020 году, а запустить в серийное производство — через год или два. Называться новинка, которая составит конкуренцию «Газели», предположительно, будет «Компас», пишут «Ведомости».

Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.

Как сообщал NEWS.ru ранее, КамАЗ начал тестировать грузовик-беспилотник «Одиссей». Машина, созданная на основе грузовика КамА3-4308, оснащена четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами.