Покупка готового бизнеса и франшизы — это два способа начать своё дело без необходимости стартовать с нуля. Хотя они похожи и имеют много перекрёстных функций, существуют также и различия, которые необходимо понимать. Определение того, какой вид предпринимательской деятельности подходит для ваших личных потребностей и целей, является важной частью исследовательского процесса, который должен предшествовать принятию судьбоносного решения.

Традиционно, с приобретением готового бизнеса покупатель может «настроить» многие его аспекты в соответствии со своими вкусами.

Когда потенциальный владелец бизнеса связывается с лицом, продающим предпринимательскую возможность, они заключают контракт с лицензиаром на бизнес-систему, включающую обучение, оборудование или метод обслуживания, которые лицензиар «пережил» из-за проблем роста и сделал их прибыльными. Традиционно, как только покупка завершена, и обучение — если применимо — окончилось, отношения обычно заканчиваются, рассказал NEWS.ru бизнес-аналитик и основатель франшизы «Балет с 2 лет» Дмитрий Корнеев.

Первое отличие между франчайзингом и покупкой бизнеса, особенно работающего, по его словам, заключается в цене. Купить работающий бизнес стоит значительно дороже, чем открыть его по работающей франшизе, а значит и окупаемость при открытии по франшизе как правило достигается значительно быстрее. Второй момент — покупая проект «под ключ», вы остаётесь с ним один на один, а с хорошей франшизой всегда есть поддержка и значительная часть бизнес-модели возлагается на плечи основной сети. Это довольно важно, особенно если вы идете в ещё незнакомую вам сферу предпринимательства.

Выходить в бушующий океан с командой, или управлять кораблем в одиночку?

Покупка франшизы определяется как приобретение права или лицензии, выданной компанией (франчайзером) физическому лицу или группе (франчайзи) для вывода на рынок своей продукции или услуги на определённой территории.

Приобретая франшизу, потенциальный франчайзи проходит через традиционно более серьёзный процесс проверки для завершения сделки. Такая строгость отбора вполне понятна, ведь от этого зависит лицо бренда.

В дополнение к собеседованию потенциальный франчайзи должен сначала заполнить заявление, в котором подробно описываются опыт работы, чтобы оценить, как новый игрок вписался бы в дружную команду (систему франшизы). После этого предоставляется подробная финансовая информация, которая необходима, чтобы выяснить, сможет ли потенциальный франчайзи поддерживать бизнес, пока он не станет прибыльным, если это необходимо. Дмитрий Корнеев бизнес-аналитик и основатель франшизы «Балет с 2 лет» бизнес-аналитик и основатель франшизы «Балет с 2 лет»

После совершения покупки франчайзи обязан соблюдать строгие руководящие принципы и правила, касающиеся ведения предпринимательства, в отличие от покупки готового бизнеса. Эти руководящие принципы существуют для защиты от банкротства и поддержания согласованности бренда. И в отличие от большинства возможностей для бизнеса, расходы, выплачиваемые франчайзеру, не заканчиваются первоначальной продажей.

Да, роялти существует, но схема дает гораздо больше преимуществ, чем недостатков, — сказал аналитик.

Наиболее распространённая текущая плата за франшизу — лицензионная плата. Выплаты роялти обычно взимаются до тех пор, пока франчайзи владеет франшизой. В обмен на эти платежи франчайзи получает постоянную поддержку, такую как маркетинговая помощь и техническая поддержка.

Большинство известных франчайзеров уже пережили десятилетия успеха в своих отраслях, и при этом, хорошо узнаваемы в обществе. Успешный бренд — это тот, который запоминается, и франчайзинговые компании, в том числе и в России имеют одни из самых успешных брендов в мире.

Признание имени, которое присуще известному бренду, а также системным стандартам франчайзера, которым должны следовать все профессионалы, гарантирует клиенту, что он может наслаждаться таким же качеством продукта в вашем регионе, как и в любом другом месте. Эта последовательность приносит пользу всем франчайзи в системе.

Рекламные табло в общественном транспорте. АГН «Москва»

Реклама может быть одной из самых больших затрат для любого нового бизнеса. По вполне понятным причинам вы не сможете выжить без эффективной рекламы, а она стоит дорого. В наши дни, даже если у вас отличное местоположение и услуги, но клиенты не знают, что вы предлагаете, они не придут к вам.

Система франшизы также обеспечивает множество преимуществ, связанных с опытом эксплуатации, когда местоположение франчайзи уже запущено и работает:

многочисленные франчайзинговые местоположения в системе создают повышенную покупательную способность, что может привести к снижению затрат на материалы, инвентарь и другие товары;

региональные или национальные рекламные кампании помогают привлечь большую клиентскую базу в каждом конкретном месте;

система франшизы может быть гибкой при испытании новых продуктов или услуг путем тестирования маркетинга в нескольких местах, чтобы увидеть влияние в ограниченном масштабе, прежде чем распространять его на всю сеть франшиз;

франчайзи пользуется защищенной репутацией франчайзера. «Защищённой», потому что есть назначенные юридические отделы, которые занимаются такими неизбежными проблемами, как судебные процессы, несчастные случаи и проблемы с трудовыми отношениями. Репутация франшизы достаточно важна — именно то, что порождает позитивные ожидания, поддерживает лояльность покровителей — но эта выгода в сочетании со встроенным зонтом правовой защиты является невероятным бонусом, который вы не можете получить в случае с покупкой готового бизнеса;

если вы не «вращались» в конкретном бизнесе, который пытаетесь начать, тогда вам потребуется специальное обучение. Штаб-квартира франшизы может обеспечить обучение всему — от технологий до транзакций и процедур обработки запросов. Обычно доступна постоянная и онлайн-поддержка, а также специальные оповещения и непрерывное обучение.

И если говорить о тенденции на рынке, то видно, что, с одной стороны, идёт спад в сфере покупок готового бизнеса, а с другой — рост покупки франшиз. И причины у этого те же. Рынок франшиз в России только начинает формироваться, ещё далеко не все потенциальные покупатели обратили на него внимание и изучили, что это такое и какие у них есть возможности. А в ближайшие несколько лет нас может ожидать непрерывный рост.