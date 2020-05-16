Простаивающим предприятиям сферы услуг и компаниям, которые арендуют офисы и при этом перевели сотрудников на удалёнку, явно не с руки платить какие-либо деньги за фактически не используемые помещения. Это может просто добить бизнес. Позволить растрогать договоры нужно без исключения всем арендаторам, а не только тем, чьи доходы из-за коронавируса снизились на 50% и более. Интересы девелоперов, владельцев офисных помещений и огромных центров в этих условиях, конечно же, вторичны, так как большинство из них находится в совершенно иной весовой категории.

Разрабатываемый в настоящее время законопроект, согласно которому разрыв арендных отношений арендатором допустим в одностороннем порядке, также подразумевает возврат обеспечительного платежа, который, как правило, составляет один месяц аренды. Поэтому ничего удивительного в том, что владельцы офисных комплексов отреагировали резко и максимально оперативно, нет.

Вообще, само по себе разделение недвижимости на торговую и офисную в разгар пандемии кажется чем-то не совсем корректным. Ведь это всё звенья одной цепи, которые страдают абсолютно одинаково — у них уходят арендаторы, а если не уходят, то сокращаются арендные платежи либо назначается отсрочка. Уже сейчас существуют прогнозы, что весь сегмент коммерческой недвижимости потеряет порядка 30% арендаторов, и здесь речь идёт как о торговых, так и об офисных площадях.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но офисная, считает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, однозначно пострадает больше. Причина проста — люди адаптировались к удалённой работе. Крупные арендаторы будут сокращать занимаемые площади, так как бэк-офисы показывают неплохие результаты и при работе из дома, либо уходить в коворкинги — единственный сегмент, который не просто выдержит кризис, но ещё и будет развиваться.

На место старых арендаторов найти новых даже с дисконтом 20-30% от докризисных цен будет крайне непросто, а ведь ещё нужно платить комиссию брокерам, которые берут минимум 50% от арендной месячной ставки. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Продажа такой недвижимости также просядет примерно на те же показатели, поскольку инвесторы будут ждать начала стрессовых продаж — периода, когда в отчаянии владельцы сбрасывают цену на 10-20% от уже озвученной. Так что односторонний разрыв арендного контракта без штрафных санкций и особенно, если верны данные, с возвратом залога — это мощнейший удар по офисным комплексам.

Меры поддержки непосредственно хозяевам таких помещений ничем не помогут, говорит эксперт, так как они не удержат арендаторов. А меры поддержки бизнеса, принятые на днях, должны были начать действовать ещё в начале апреля, — речь идёт о «невозвратных» кредитах и полном списании налоговых платежей. Тогда подавляющее большинство арендаторов смогло бы остаться на своих местах, договорившись с арендодателем об отсрочке платежей за аренду, рассрочке либо сокращении арендной ставки. Теперь же по сути получается, что кулаки летят уже после драки.