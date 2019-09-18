Центробанк принял решение поддержать позицию Министерства финансов, а также Федеральной налоговой службы по взысканию задолженности по налогам индивидуальных предпринимателей. Банки получат возможность взыскания средств со всех счетов, даже с незарегистрированных как ИП.

Согласно позиции регулятора, ИП несёт ответственность по обязательствам всем своим имуществом. Кредитные организации в случае взыскания налоговиками средств обязаны учитывать соцограничения, которые были установлены законом в отношении физических лиц. Как пишет «Коммерсант», ЦБ по запросу финансового ведомства от 29 августа рассказал о своей позиции по блокировке всех счетов бизнесменов. Ранее банки зачастую отказывались идти на подобные шаги несмотря на то, что получали соответствующие требования.

Минфин исходит из того, что ФНС, как ведомство, подчинённое этому министерству, более эффективно сможет взыскивать долги по налогам у ИП без судебных приставов. Некую выгоду тут получит и бизнес — не надо будет оплачивать исполнительский сбор, который требует судебных расходов. Важно отметить, что возможность через суд оспорить блокировку счетов у ИП никто не отменял.

Как считают в Центробанке, «несудебный» характер блокировок ФНС не влияет на ситуацию, а исполняющие решения налогового ведомства должны ещё и учитывать законы, ограничивающие взыскание. Таким образом, банковский сектор должен доработать софт, который запрещал бы взыскание с пенсий и позволял бы сохранять доход, который не был бы ниже МРОТ.

В беседе с News.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев подчеркнул, что с точки зрения текущего законодательства решение ЦБ РФ выглядит абсолютно обоснованным. Тогда как с позиции развития бизнеса и человеческих отношений — совершенно неприемлемым.

Речь идёт не только о риске оставить бизнесменов без средств к существованию, но и усложнению и без того тяжёлой жизни отечественных предпринимателей. После публикации апрельского письма Минфина о 76 статье Налогового кодекса банки стали массово получать требования от налоговой службы о блокировке счетов. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Таким образом, к «стандартным» причинам для блокировки вроде подозрений в отмывании денег, добавилась ещё одна. Дело в том, что разблокировка средств занимает много времени, из-за чего предприниматели терпят реальные убытки и вполне могут прекратить свою деятельность.

Сейчас правительство контролирует буквально каждый шаг граждан, говорит эксперт, так что определить, какой счёт используется для коммерческой деятельности, а какой — для личных целей крайне просто. В этой связи остаётся надеяться, что в ближайшее время Минфин и ФНС внесут поправки в закон, чтобы жизнь ИП стала немного легче.

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, «заморозка» личных денежных средств бизнесменов значительно ситуацию не ухудшит.

В большинстве случаев бюджет открывшего ИП и бюджет гражданина — это одно и тоже, потому что ИП как вид организации используется в подавляющем большинстве мелким бизнесом. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Поэтому если у человека появился долг хоть по ИП, хоть как у физического лица, то его в конечном итоге всё равно взыщут. Если же есть необходимость полного разделения юридического лица и ИП, нужно выбирать другую форму организации бизнеса, например, ООО. Тогда, уверен Капустянский, проблема полностью будет решена.