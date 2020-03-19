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Услуга по доставке на дом из крупных аптечных сетей медикаментов, продающихся без рецепта, уже тестируется в «Яндексе».

В частности, заказать доставку можно будет из аптек сетей «Апрель», «36,6», «Горздрав», ГК «ЭркаФарм», «Фармаимпекс», «Невис», а также напрямую от производителей Alium, «Полисорб», «Инфамед», ведутся переговоры и с другими производителями...