Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин принял решение ввести трёхмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства на выплату страховых взносов, а также предоставить им отсрочку для уплаты арендных платежей.
На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество, — цитирует РИА Новости Мишустина.
Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин поручил внести в правительство законопроект об отказе от пени за долги по налогам авиакомпаний. Федеральная налоговая служба (ФНС) должна предоставить отсрочку по налогам со сроками уплаты до 1 мая для туризма и авиаперевозок, говорится в поручении премьера. Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к Мишустину с просьбой снизить налоги для малого бизнеса, а также ввести мораторий на контроль и надзор. Титов также считает, что на время пандемии Центробанк не должен повышать ключевую ставку.