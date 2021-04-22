Кабмин подготовит новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

https://static.news.ru/photo/11637202-a354-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин в течение месяца подготовит новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство должно в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Он также напомнил, что восстановить рынок труда поручил президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.

Власти РФ намерены стимулировать частных инвесторов и поддерживать создание новых рабочих мест в стране. Владимир Путин поручил кабмину РФ продумать предложения по поддержке МСП. Среди них могут быть налоговые льготы, доступное кредитование, расширение рынков сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных государственных предприятий.

Минэкономразвития уже предложило законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов, упрощающих получение вида на жительство в России. Они могут получить те же базовые права, что и жители страны, смогут свободно передвигаться по России, открывать своё дело, выезжать и возвращаться, получать соцуслуги. В Минэкономразвития считают это важным шагом в повышении инвестиционной привлекательности страны.