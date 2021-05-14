Кабмин не поддержал идею продавать лом на торгах

https://static.news.ru/photo/77a4f37c-b6de-11eb-adb5-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Humphrey/dpa/Global Look Press

Правительство РФ не одобрило законопроект, обязывающий госкомпании, такие как РЖД, реализовывать металлолом через электронные торги. Ранее с этой инициативой выступили депутат Андрей Луговой и сенатор Андрей Кутепов, сообщает РБК.

Луговой и Кутепов предлагали внести изменения в законы «Об отходах производства и потребления» и «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Эти поправки обязывают компании с госучастием продавать на публичных торгах лом чёрных и цветных металлов, образующийся при их деятельности, — сообщает агентство.

Авторы законопроекта полагают, что торги необходимы для повышения прозрачности этой отрасли. По данным Лугового, в госкомпаниях образуется 40–50% всего оборота лома. Он оценивается в 1 трлн рублей в год, при этом средства от его реализации составляют лишь 10–20% от общего оборота рынка лома.

В отзыве правительства на этот законопроект указано, что он ограничивает собственников при распоряжении принадлежащим им имуществом и не предусматривает предварительную оценку рентабельности продажи лома на торгах. Кроме того, по мнению кабмина, лом может быть не продан на торгах из-за нерентабельности его вывоза из труднодоступных регионов России.

Ранее в правительстве РФ рассматривали возможность запретить продавать российский металлолом за границу. Такая мера позволила бы бороться с ростом цен на строительную арматуру и трубы, которые делают из металлолома. Сейчас тонна этого сырья стоит $488, что является историческим максимумом, рост цен составил 71% в сравнении с прошлым годом. Всего в 2020 году было экспортировано 4 млн тонн, общий объём заготовки составил 26,4 млн.