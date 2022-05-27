«Известия»: турецкие бренды придут на замену европейским в Россию

Фото Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

Глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ, рассказал «Известиям», что некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок. Отмечается, что компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Речь идёт об брендах adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Всего планируется открыть более 100 торговых точек в Москве и регионах.

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России, — рассказал Сюренкок.

Предприниматель добавил, что турецкие марки начнут продажи на российском рынке с вещей осенних и зимних коллекций, так как для этого есть достаточно времени для подготовки.

Группа ГАЗ потеряет контракт на сборку автомобилей Volkswagen и Skoda из-за санкций США против компании, написала ранее газета «Коммерсант». Автоконцерн также потеряет доступ к иностранным комплектующим. В публикации сказано, что из-за введённых ограничений компания VW будет вынуждена разорвать контракт, который действовал до 2025 года. Источники сообщили журналистам, что Volkswagen ещё не объявил об уходе с российского рынка, но держать заводы в простое и содержать штат сотрудников длительное время не под силу.