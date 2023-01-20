«Известия»: Toyota возобновила поставки запчастей в Россию «Известия»: Toyota возобновила поставки не подпавших под санкции запчастей в Россию

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Концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямые в Россию поставки запчастей, которые не подпали под санкции, пишут «Известия». Также российская дочка концерна «Тойота Мотор» разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения. Роспотребнадзор намерен добиться восстановления поставок автопродукции всех зарубежных компаний.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор с начала июня 2022 года судятся с автоконцерном «Тойота Мотор», требуя соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию. В автоконцерне сообщили, что с конца прошлого года «Тойота Мотор» восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания, а также одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт.

Автоконцерн отметил, что принимает все возможные меры, чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российских потребителей. В суде «Тойота Мотор» подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей в тестовом режиме для гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. Возобновлению же полноценных поставок мешает серьезное нарушение логистических цепочек поставок.

Действия «Тойоты Мотор» фактические подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей — с помощью прямых поставок и через параллельный импорт,— заявил глава ОПИ Олег Павлов.

Ранее сообщалось, что петербургский завод японского автоконцерна Toyota завершил процедуру увольнения сотрудников. Сейчас Toyota обсуждает с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга будущее производственной площадки.