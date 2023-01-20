Почти у половины микропредприятий снизилась выручка в 2022 году У 45% российских микропредприятий сократилась выручка в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские микропредприятия сильнее всего пострадали от экономических шоков в 2022 году, почти половина (45%) из них отметили сокращение выручки по сравнению с 2021 годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса. Эксперты утверждают, что максимальный спад уже позади, в 2023 году следует ожидать улучшения ситуации.

По результатам исследования, в котором принимали участие руководители 1,8 тысячи российских предприятий, у 27,5% микропредприятий доходы за прошлый год не изменились и у стольких же – увеличились. В целом в сегменте малого и среднего бизнеса снижение выручки произошло у 42% предприятий. Еще у 40% доходы остались прежними, а у 18% - выросли.

По словам экспертов, основной причиной снижения выручки предприятий является падение спроса на товары. Он резко снизился в 2020 году из-за коронавируса. В 2021-м спрос практически восстановился, но затем вновь началось сокращение, вызванное новыми волнами пандемии, спецоперацией на Украине и последовавшими за этим санкциями. Кроме того, на выручку компаний негативно повлияли усложнение финансовых и логистических цепочек и нехватка кадров на фоне частичной мобилизации.

Специалисты полагают, что дальнейшего спада в 2023 году не будет. Ситуация стабилизировалась и ожидается плавный рост, если не будет новых рисков.

Ранее сообщалось, что на фоне новых санкций отечественный малый и средний бизнес стал больше регистрироваться в строительстве, оптовой торговле и IT-сфере. При этом у предпринимателей снизился интерес к традиционной розничной торговле.