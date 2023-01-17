«Известия»: Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию

Фото: shutterstock

Американский бренд Michael Kors приостановил поставки товаров в Россию, сообщили «Известиям» два источника на рынке консалтинга. По словам собеседников издания, на месте официальных магазинов компании будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans.

Дистрибьютором бренда в России выступает BNS Group. Она также поставляет в РФ такие марки, как MEXX, Coccinelle, Marc O’Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, входящие в мультибрендовую сеть Jeans Club. На месте фирменных магазинов Michael Kors будут продавать одежду этих имен, — сказал один из собеседников.

Другой источник сообщил изданию, что первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан». По словам собеседника «Известий», товары бренда также можно будет приобрести на маркетплейсах: поставки на эти площадки будут идти из магазинов в Казахстане.

Ранее стало известно, что французский бренд нижнего белья DIM приостанавливает деятельность в России. Кроме того, ООО «Ди-би-ай рус», развивающее сеть монобрендовых магазинов DIM, начало процесс ликвидации юрлица.