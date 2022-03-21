«Известия»: крупные магазины электроники решили отказаться от рассрочки

В России крупные магазины электроники начали прекращать продавать технику в рассрочку. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Отменить программу рассрочки, в частности, решили сети re:Store и «М.Видео — Эльдорадо». По информации издания, причина таких мер — повышение цен на бытовую технику и электронику, которое во многом произошло из-за волатильности курса валют.

В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен, — сказала представитель «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что программы рассрочки, возможно, не вернутся в магазины электроники ещё несколько лет. Он пояснил, что рассрочка для ретейлеров — это своеобразная скидка. На фоне сложившейся экономической ситуации ни поставщики, ни продавцы делать такие скидки не могут.

Также эксперт отметил, что в магазинах скоро останется не так уж много дорогой техники для рассрочек. Это происходит из-за замораживания частью компаний поставок в РФ и разрыва логистических цепочек.

При этом в Сбербанке, МТС Банке и Почта Банке сообщили, что не вводили каких-либо ограничений на покупку в рассрочку товаров в магазинах-партнёрах. В Совкомбанке также отметили, что продолжают выпуск и обслуживание карт рассрочки «Халва».

Ранее группа «М.Видео — Эльдорадо» объявила о заморозке цен на 140 наименований в различных категориях электроники и бытовой техники. Речь идёт о цифровой, компьютерной и технике для дома, а также о товарах для приготовления и хранения еды. Ретейлер отметил, что условия продлятся до конца марта с возможностью продления.