Из онлайн-кинотеатров начали пропадать популярные фильмы и сериалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, выяснил «Коммерсант». Так, на сервисе «Кинопоиск» оказались недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». В других сервисах признают, что сроки контрактов с зарубежными кинопроизводителями уже истекли, поэтому эксперты не исключают массовый отток пользователей.

В пресс-службе «Кинопоиска» пояснили, что исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями: приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок, и в нынешних условиях заключение контрактов занимает больше времени. В компании Wink заверили, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов, однако нельзя исключать отказа от их продления после завершения действия контрактов. В других онлайн-кинотеатрах от комментариев отказались.

Собеседник на рынке отмечает, что усложнять продление контрактов может в том числе новый временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями, который вступил в силу 27 мая. Он предполагает, что российские компании должны рассчитываться с правообладателями через специальный рублевый счет «О», открытый в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Между тем сокращение числа доступных фильмов и сериалов может способствовать стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что нынешняя ситуация не выглядит критичной, но если изъятие популярных сериалов и фильмов из киносервисов приобретет массовый характер, пользователи начнут отказываться от подписок.

Ранее Кусков заявил, что голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. По его словам, его доля в онлайн-кинотеатрах составляет чуть ли не 99% всей библиотеки и владельцы контента могут отказаться лицензировать его показ из-за санкций со стороны США. Не исключено, что подписку или отменят, разорвав контракт, или не возобновят по итогам года.