Из Forbes в Billions: российское издание зарегистрировало новый домен Российское издание Forbes зарегистрировало домен billions.ru

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Российский Forbes зарегистрировал новый домен billions.ru. Издание выпускается в России по лицензии, принадлежащей американской компании Forbes Media LLC, поэтому команда журнала могла сделать это для подстраховки, на случай, если ее отзовут, сообщил RTVI владелец российского Forbes Магомед Мусаев.

Я не в курсе деталей, это команда издания, видимо, решила перестраховаться на случай отзыва лицензии, — прокомментировал Мусаев.

Представитель Forbes Дмитрий Озман заявил, что на новом домене хотят запустить проект вроде «Школы миллиардера». По его словам, после начала спецоперации в компании были разработаны меры, которые «страхуют команду от потенциальных рисков», поэтому они планируют расширить продуктовую линейку компании и не заниматься только выпуском журнала.

Сотрудники редакции сообщили, что Мусаеву пришлось пойти на жесткий компромисс с американскими партнерами и полностью отказаться от рекламы. По этой причине издание переносит коммерческие проекты на другие сайты без упоминания бренда Forbes.

Маркетплейс Wildberries ранее подал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки» в Роспатент. Представители онлайн-ретейлера отметили, что такая процедура необходима во избежание использования названия посторонними лицами.