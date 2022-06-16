Итальянская Enel объявила о продаже энергобизнеса в России

Фото: enel.it

Итальянская компания Enel, которая занимается производством и распределением электроэнергии и газа, заявила о продаже своей доли 56,43% в России. Как сообщает Reuters, фирма заключила два соглашения — с компанией ЛУКОЙЛ и паевым фондом «Газпромбанк — Фрезия», пишет «Коммерсант».

Как пишет газета, речь идёт о продаже всего пакета акций «Энел Россия». Сделку планируется закрыть в III квартале 2022 года, пакет акций будет продан за €137 млн. В самой компании заявили, что общая сделка должна оказать положительное влияние на чистый долг группы, который составляет порядка €550 млн.

По данным Bloomberg, «Энел Россия» приносит чуть более 1% общей валовой операционной прибыли компании. В состав организации входят три электростанции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, также это ветропарк в Ростовской области и строящийся ветропарк в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что крупнейший итальянский энергоконцерн Enel уйдёт с российского рынка. На то, чтобы прекратить работу в РФ, ему потребуется несколько месяцев.