Источники назвали компанию — преемника российского бизнеса Mothercare

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Партнер сети детских товаров Mothercare (Великобритания), решившая покинуть российский рынок, ищет компанию, которой может быть передан бизнес. Источники «Коммерсанта» говорят, что преемником может стать дистрибутор фешен-рынка «Джамилько». Компания может получить права на товар, который еще не был распродан, а также права аренды торговых точек. Франшизой британского бренда в РФ владеет кувейтская Alshaya Group, с ней и ведутся переговоры.

В рамках сделки «Джамилько» перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток. При этом магазины будут работать под другим брендом. По схожему сценарию Alshaya Group уступила российский бизнес Starbucks, — сказал один из собеседников газеты.

Бизнес компании в РФ можно оценить в 2,4–3 миллиарда рублей, заметила глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. О планах по продаже российской доли сведения появились еще летом. Это решение было принято в компании на фоне проведения Москвой специальной военной операции на Украине. На РФ приходилось от 20% до 25% мировых розничных продаж Mothercare.

Как стало известно ранее, испанская группа Inditex, владеющая сетями магазинов одежды Zara и Bershka, согласовала продажу своего российского подразделения. Покупателем оказался холдинг из Ливана Daher Group. Представители самой компании на своем сайте рассказали, что условия сделки подлежат одобрению со стороны правительства РФ.

Но эти условия, утверждает группа, позволят сохранить огромное количество рабочих мест, которые Inditex создала на территории РФ. Данное уверение аргументируется тем, что соглашение подразумевает передачу новому владельцу большей части договоров аренды площадей под магазины.