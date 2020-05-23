С 1 июля в Москве стартует эксперимент по установлению специального регулирования для развития искусственного интеллекта сроком на 5 лет. Как будет работать новая регуляторная «песочница» и каковы прогнозы относительно наиболее эффективной реализации проекта, выяснял NEWS.ru.

К сожалению, текст федерального закона, подписанного президентом Владимиром Путиным, описывает только базовые принципы функционирования режима специального регулирования в Москве. Пока не ясны самые интересные детали, которые составляют лучшую международную практику регуляторных «песочниц»: определение критериев компаний — участниц эксперимента, инновационных тем, которые будут разрабатываться, преимуществ для участников, а также процедуры, ритм и методы социального контроля за ходом проекта.

Не секрет, что государственное регулирование часто запаздывает по отношению к развитию «подрывных» для привычного хода вещей технологий. Существует несколько подходов к решению этой проблемы, один из которых — регуляторные «песочницы». Первая появилась в 2016 году в Великобритании — для финансового рынка. Сейчас зоны экспериментального регулирования существуют более чем в 40 странах мира. Они связаны с медициной, транспортом (как дорожным, так воздушным и морским), защитой данных, деятельностью стартапов, электронным документооборотом при перевозке опасных грузов, пояснил NEWS.ru директор по развитию национальных проектов Softline Андрей Шолохов.

Что особо важно, все успешные международные и российский примеры следовали одному простому правилу: одна «песочница» — один регулятор. Андрей Шолохов директор по развитию национальных проектов Softline директор по развитию национальных проектов Softline

В частности, по его словам, Норвегия сделала несколько регуляторных «песочниц» по искусственному интеллекту, разделив, например, тему защиты данных и безопасности судоходства на шельфе. Министерство местного самоуправления и модернизации Норвегии на своём сайте, посвящённом государственной стратегии искусственного интеллекта, объясняет это тем, что «технологии искусственного интеллекта — не гомогенная группа сервисов, а потому могут быть предметом широкого спектра регуляций и вовлечённых регуляторов в зависимости от их целей и функциональности».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы не является государственным регулятором, как государственные или федеральные агентства по регулированию и лицензированию, министерства и ведомства. Пример подобной регуляторной «песочницы» есть в Аризоне, но, во-первых, каждый штат США имеет гораздо большую самостоятельность в области законотворчества, чем субъекты РФ, а во-вторых, даже там регулятором выступила генеральная прокуратура штата.

Из деталей, относящихся собственно к искусственному интеллекту, в законе отдельно упоминается доступ участников экспериментального регулирования к данным фото- и видеофиксации, а также персональным данным. Действительно, Москва — самый большой город страны с самой сложной структурой экономики, который может генерировать интересные датасеты с точки зрения ИИ в указанных областях. Закон в текущей редакции даёт понять, что основной целью и преимуществом для участников является законный расширенный доступ к подобной информации.

Если рассматривать регуляторную песочницу в Москве в основном только как предоставление доступа участникам эксперимента к данным, которые создаёт город в процессе своей жизнедеятельности, то непонятен смысл ограничения, определённого законом, на регистрацию потенциальных компаний-участников исключительно в столице, — сказал Шолохов.

В России есть несколько сильных математических ИИ-центров, привлечение которых может существенно увеличить вероятность получения полезных результатов «песочницы», а кроме того, частично снимет определённую напряжённость между Москвой и другими регионами РФ в рамках данного эксперимента.

Примеры подобных «песочниц» есть. Например, регуляторная «песочница» Центрального госпиталя Хельсинкского университета, посвящённая борьбе с диабетом для создания новых сервисов с искусственным интеллектом на основе данных о состоянии пациентов, полученных с их согласия. Данный эксперимент основывается на стандарте работы с важной информации IHAN, созданном финским инновационным фондом Sitra, рассказал эксперт. Финская регуляторная «песочница» работает в рамках гораздо более строгого, чем в России, европейского Общего регламента по защите данных (GDPR), при этом открытая система правил работы с информацией и понятная общественно-полезная задача песочницы существенно уменьшает опасения общества по поводу потенциального использования критической информации в неблаговидных целях.

Нужно также отметить, что международный опыт регуляторных «песочниц» предполагает, что главными участниками подобных экспериментов станут маленькие компании-стартапы. В России на ИИ-рынке существенно не хватает специалистов по анализу данных. Фактически несколько крупных игроков приняли на работу абсолютное большинство таких экспертов. И если Москва в рамках эксперимента сумеет демократизировать доступ к собственным данным, в том числе для организаций, состоящих из 1–3 специалистов, а не только для известных лидеров рынка, это позволит стартапам развиваться, что станет большим достижением властей.