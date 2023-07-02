Инвесторы в 2023 году забрали из фондов Европы около $27 млрд

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Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, поскольку инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America. По его данным, стабильный отток инвестиций отмечается 16-ю неделю подряд.

Агентство подчеркивает, что Европа стала единственным крупным регионом, который в июне столкнулся с оттоком инвестиций. За последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд.

Аналитики назвали фонды США предпочтительными перед европейскими по причине того, что инвесторы считают американскую экономику более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что страны Евросоюза представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине. Он также призвал увеличить специальный фонд ЕС, чтобы поставлять Киеву больше оружия.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 3 июня подписал закон о повышении потолка государственного долга страны. Инициатива до этого была одобрена американской палатой представителей и сенатом конгресса. Согласованный представителями Республиканской партии в конгрессе и Белым домом законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года.