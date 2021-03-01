Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть им миллионы долларов

https://static.news.ru/photo/5632f66a-7b17-11eb-97ab-96000091f725_660.jpg Фото: lukomore. org/Global Look Press

В конце февраля 2021 года Павлу Дурову прилетел иск от инвесторов, вложившихся в TON (Telegram Open Network). Они потребовали компенсировать им ущерб около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы.

Как сообщили Forbes источники, близкие к инвестиционному фонду Da Vinci Capital, уведомление было направлено Дурову. Инвесторы отметили, что при отказе в компенсации в течение двух недель они подадут судебный иск в Лондон против TON Inc. и Telegram Inc.

Уведомление также было направлено вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON.

При этом источник РБК в Telegram утверждает , что от компании требуют возврата всего $20 млн, а не $100 млн, как пишут в СМИ. Юристы британского офиса влиятельной компании Skadden уверены, что инвесторы ничего не добьются, потому что договор чётко обговаривал как расходы, так и риски.

Если же они всё-таки намерены вернуть свои средства, то это придётся делать в арбитраже (LCIA), так как этот способ разрешения конфликтов определён договором.

Ранее NEWS.ru писал, что Дуров отреагировал на решение суда Нью-Йорка в отношении Telegram. По его словам, компании удалось достигнуть соглашения с американским регулятором. Дуров также подчеркнул, что Telegram выплатит все необходимые компенсации. «К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, и нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Мы признаём и не отрицаем нашу ответственность за случившееся», — сказал он.