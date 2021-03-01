Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть им миллионы долларов

В конце февраля 2021 года Павлу Дурову прилетел иск от инвесторов, вложившихся в TON (Telegram Open Network). Они потребовали компенсировать им ущерб около $100 млн за неудавшийся проект блокчейн-платформы.
Как
Уведомление также было направлено вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON.
При этом источник РБК в Telegram
Если же они всё-таки намерены вернуть свои средства, то это придётся делать в арбитраже (LCIA), так как этот способ разрешения конфликтов определён договором.
Ранее NEWS.ru писал, что Дуров отреагировал на решение суда Нью-Йорка в отношении Telegram. По его словам, компании удалось достигнуть соглашения с американским регулятором. Дуров также подчеркнул, что Telegram выплатит все необходимые компенсации. «К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, и нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Мы признаём и не отрицаем нашу ответственность за случившееся», — сказал он.