Инвестор назвала самые невыгодные сферы бизнеса в 2023 году Инвестор призвала не вкладываться в бизнес без потенциала роста в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инвестор Татьяна Волкова сообщила NEWS.ru, что самыми невыгодными сферами бизнеса в 2023 году станут те, которые уже сейчас уходят с рынка и не имеют потенциала роста. Поэтому перед инвестированием нужно изучать спрос и объем рынка.

Например, это может быть открытие розничной точки в непроходимом месте спального района или покупка за дорого недвижимости для сдачи в аренду в не самой лучшей локации. Вот такие проекты не стоит рассматривать в качестве инвестиции, — пояснила эксперт.

По ее словам, теоретически зарабатывать можно на всем, а непривлекательные варианты можно найти в любой сфере, включая ритейл, логистику, продажи и маркетплейсы. Поэтому любой проект стоит изучить с позиции спроса, трафика и перспектив, обратив особое внимание на возможности в области импортозамещения.

Ранее руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас сообщила, что почти треть населения России практически не умеет оценивать ситуацию и принимать разумные финансовые решения. По ее словам, высоким уровнем финансовой грамотности обладает только 10% граждан, при этом больше половины россиян хотели бы повысить свой уровень знаний в этой области.

Она также добавила, что к 2030 году планируется повысить уровень финансовой грамотности 80% населения России до уровня выше среднего, сейчас этот показатель в районе 60%, и количество интересующихся финансовой грамотностью людей стремительно увеличивается. На сегодняшний день в повышении финансовой грамотности заинтересованы 53% россиян. 26% из них хотят увеличить свой доход, 16% — научиться разбираться в финансовой ситуации, такая же доля хочет повысить общеобразовательный уровень, а 11% хочет научиться вести личный бюджет.