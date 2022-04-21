«Интеррос» Потанина нацелился на создание лидера российского IT-рынка

Читайте нас в Google Новости

Одна из крупнейших инвестиционных компаний России «Интеррос» Владимира Потанина приобрела 40% разработчика «Рексофт», сообщает издание «Компания». Управляющим партнёром станет основатель «Рексофта» Александр Егоров. По его словам, компания намерена создать лидера российского рынка по оказанию полного цикла IT-услуг.

Партнёрство с «Интерросом» позволит увеличить бизнес, в том числе объединив самые профессиональные IT-команды, отметил он.

Вхождение в капитал ведущего отечественного IT-разработчика является продолжением стратегии «Интерроса» на развитие цифрового и высокотехнологического бизнеса, — рассказал гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин.

«Интеррос» развивает цифровое направление последние два года. В 2020-м компания стала соинвестором платформы по токенизации промышленных активов Atomyze. В начале февраля 2022 года она получила статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами. А первой компанией, которая выпустила обеспеченные металлами токены, стал «Норникель» — ключевой актив «Интерроса».

Ранее «Интеррос» принял решение приобрести Росбанк у французской группы Societe Generale. Последняя объявила о прекращении деятельности в РФ, говорится в заявлении финансово-кредитной организации.