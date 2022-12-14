Индия стала закупать российскую нефть по минимальной цене Reuters: российская нефть Urals продается в Индии ниже себестоимости

Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Российский сорт нефти Urals после введения ценового потолка продается в Азии с большими скидками. При продажах Индии цена пускается ниже себестоимости, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что скидка на Urals в декабре в Индии достигла $12-15 по сравнению с заключавшимися ранее сделками. В ряде случаев нефть продавали дешевле общей себестоимости, учитывая страхование и транспортировку. Если учитывать фрахт, то скидка может составлять более $30 за баррель.

В октябре Индия стала крупнейшим импортером российской нефти. На ее долю пришлось 946 тысяч баррелей в день, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию.

Рынок переполнен нефтью Urals. Ее много. Многие трейдеры предлагают нефть Urals с поставкой как в декабре, так и в январе, — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил NEWS.ru, что падение цены на нефть Urals до $43,72 за баррель — явление конъюнктурное и однозначно временное. По его мнению, через некоторое время нефть этой марки вновь подорожает до $60–65 за баррель. Беляев пояснил, что падение цены может быть реакцией на введение странами Запада потолка на отечественную нефть и других ограничений.