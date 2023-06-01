Илон Маск потеснил Арно в списке богатейших людей мира

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск (слева)

Американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg. Согласно рейтингу, состояние Маска оценивается в $192 млрд.

Маск потеснил с лидирующей позиции президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояние сократилось до $187 млрд. Третье место в рейтинге занял создатель Amazon Джефф Безос со $144 млрд. По данным агентства, активы Маска возросли более чем на $50 млрд в 2023 году благодаря росту цен на акции компании Tesla.

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял четвертое место, его состояние оценивается в $125 млрд. Первую десятку замкнул создатель Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) Марк Цукерберг с $96,5 млрд.

Ранее Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Об этом предприниматель сообщил в Twitter в ответ на просьбу писателя Стивена Кинга передать его синюю галочку в соцсети, означающую подлинность аккаунта, фонду, оказывающему помощь Киеву. При этом Маск поинтересовался у литератора, какую сумму пожертвовал Украине он.