Илон Маск: Steam появится в Tesla

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Tesla

Видеоигры могут появиться в электрокарах Tesla. На это в своих соцсетях намекнул создатель компании, американский миллиардер Илон Маск. Он ответил подписчикам, спросившим, когда в машины Tesla добавят интеграцию с играми Steam. Глава корпорации отметил, что она «делает успехи» в этом направлении.

Предварительная версия появится в следующем месяце (августе. — NEWS.ru), — пообещал Маск.

Он говорил об этой возможности и раньше: в феврале пообещал, что поддержка игр для ПК может появиться до конца 2022 года. Перспективным направлением занимаются сразу две команды инженеров-программистов — из офисов в Сиэтле и Остине. Сотрудники Маска создают платформы Tesla Arcade и сотрудничают со студиями, чтобы портировать на нее тайтлы.

По мнению миллиардера, когда автомобили станут полностью автономными, «развлечение будет иметь решающее значение».

Ранее Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы добиться от миллиардера приобретения соцсети. На этом фоне акции компании выросли на 1%. Компания инициировала этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, и пытается заставить его выполнить свои юридические обязательства.