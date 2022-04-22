Илон Маск назвал причины покупки Twitter

Глава компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что собирается приобрести соцсеть Twitter (запрещена в России) для создания общественной платформы, внутри которой каждый смог бы свободно высказываться в рамках закона, пишет портал BusinessInsider. По мнению американского бизнесмена, Twitter обладает исключительным потенциалом для этого.

Twitter обладает исключительным потенциалом. Я раскрою его, — сказал предприниматель.

Маск подчеркнул, что его волнует будущее цивилизации. Приобретение Twitter поможет людям сформировать представление о возможности свободно высказываться в рамках закона. Бизнесмен добавил, что его решение никак не связано с поиском интересных вложений или коммерческим предложений.

Он также отметил, что не уверен, получится ли у него завершить сделку, несмотря на поданное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее Маск заявил, что из головного офиса Twitter в Сан-Франциско следует сделать приют для бездомных. Своё предложение он решил обсудить с пользователями соцсети. Идею Маска пользователи массово поддержали. Ещё за два часа до окончания опроса более 91% из них согласились с предложением бизнесмена. Против оказались только 8,6% опрошенных из 1,8 млн человек.

Также он предложил пользователям соцсети добавить кнопку «редактировать». Американский предприниматель просил серьёзно отнестись к вопросу о виджете, ведь последствия опроса будут важны.