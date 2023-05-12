Илон Маск назначил нового гендиректора Twitter Илон Маск сообщил о назначении Линды Яккарино новым гендиректором Twitter

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Линда Яккарино

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил о назначении Линды Яккарино новым гендиректором Twitter. Она сосредоточится на бизнес-операциях, а сам он сфокусируется на дизайне продукта и новых технологиях, написал американец в соцсети.

В данный момент Маск сам исполняет обязанности главы компании.

С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, универсальное приложение, — говорится в публикации.

Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили программной речью, озаглавленной «Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам». Яккарино ранее занимала должность директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal.

До этого стало известно, что Маск покинет пост генерального директора Twitter, об этом он сам написал в своем аккаунте в социальной сети и отметил, что преемницу на это место уже удалось найти.

Как сообщало издание Axios, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон готовится объявить войну своему бывшему телеканалу. Карлсон, который известен своей критикой действий правительства президента Джо Байдена, планирует создать свою собственную медиаимперию. Однако для достижения этой цели ему нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.