Илон Маск нашел новый повод не покупать Twitter Reuters: выплаты бывшему сотруднику Twiter стали новым поводом для Маска не покупать соцсеть

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Выплата компенсации бывшему специалисту по безопасности Twitter стала очередным поводом для Илона Маска не приобретать социальную сеть, пишет Reuters. По словам его адвокатов, представители Twitter не получили согласия со стороны бизнесмена на данные действия, хотя этот пункт был прописан в договоре.

Журналисты утверждают, что Twitter выплатил $7,75 млн экс-начальнику безопасности компании Пейтеру Затко. Потенциальный приобретатель соцсети Илон Маск не был извещен о данном решении. Тем самым компания нарушила соглашение о слиянии, которое ограничивало подобные платежи. В связи с этим адвокаты Маска заявили, что тот не обязан завершать сделку по приобретению Twitter.

В конце апреля Маск заключил с Twitter соглашение о его приобретении за $44 млрд. Сделка должна была закрыться до конца 2022 года, но 9 июля миллиардер от нее отказался. Маск заявил, что компания нарушила положения соглашения, указав, что социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

В ответ на это руководство Twitter подало в суд на предпринимателя, чтобы добиться завершения сделки. В свою очередь Маск подал встречный иск. Миллиардер уличил руководство Twitter в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей.