IKEA вернулась с онлайн-распродажей в Россию IKEA возобновила онлайн-распродажу в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IKEA возобновила онлайн-распродажу для пользователей из России. Ранее доступ к сайту шведской компании был ограничен в связи с проблемами с интервалами для доставки и самовывоза товаров, которые оказались заняты. Информация об этом была получена на сайте IKEA.

Стоит отметить, что при переходе на главную страницу сайта российские покупатели вновь увидят надпись, предупреждающую о постановке в электронную очередь.

Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа, — подчеркивается в сообщении.

Также россиян предупредили, что при успешном прохождении очереди они попадут в онлайн-магазин IKEA, в котором смогут купить все необходимые товары. В том случае, если пользователь будет неактивен более 10 минут, механизм сайта вернет его обратно в электронную очередь. Кроме этого советуется ни в коем случае не обновлять страницу при совершении покупок — в таком случае покупатель также вернется в очередь.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли детали продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начала искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.