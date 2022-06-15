У россиян появилась возможность купить товары IKEA Товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товары ранее сообщившей об уходе из России шведской компании IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Покупателям предлагают приобрести мебель, предметы интерьера, посуду и канцтовары. Пресс-служба онлайн-магазина подтвердила, что предложения действительно есть, однако они от частных лиц, передает РИА Новости.

Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на «Яндекс.Маркете» сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем, — сообщили в пресс-службе площадки.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отметил, что такая перепродажа законна. По его словам, если ранее товары уже были проданы с согласия первоначального правообладателя, то далее они могут свободно обращаться на рынке без необходимости получения повторного одобрения.

Ранее Wildberries начала продажу товаров нескольких ушедших из России брендов одежды компании Inditex. Сначала на маркете появился Pull & Bear, затем стало известно о возобновлении работы Zara.