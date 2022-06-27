IKEA опровергла продажу товаров оптовым перекупщикам

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IKEA назвала недостоверной информацию о продаже товаров оптовым перекупщикам через раздел сайта «IKEA для бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет РИА Новости.

IKEA не продаёт товары оптовым перекупщикам. Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA, — приводит агентство ответ организации.

Информация о том, что более половины ассортимента товаров для обустройства дома достанется не сотрудникам, а оптовым перекупщикам, появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что для этого им надо сделать заказ через раздел «IKEA для бизнеса». Чтобы зарегистрироваться в разделе, нужно иметь ИП или зарегистрированное ООО.

Сама компания разрешила покупать товары своим сотрудникам в российских магазинах сети. Для остальных россиян распродажу обещали устроить позднее онлайн.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для дома, она основана в 1943 году в Швеции. В России компания работала с 2000 года, организация открыла 26 магазинов в 13 регионах страны. В марте деятельность фирмы в России была приостановлена, в июне было объявлено, что компания сократит российский персонал и продаст местные фабрики из-за невозможности возобновить продажи в обозримом будущем.

Ранее сотрудники IKEA сообщили, что на закрытой распродаже товары скупали не только работники магазина, но и перекупщики. Они отметили, что «оптовики» опустошили отдел уценки, чтобы потом перепродавать предметы с наценкой.