IKEA рассказала, когда закончится распродажа в России IKEA завершит распродажу в России 15 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведская компания IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в России через неделю, 15 августа, говорится в сообщении на сайте магазина. Уточняется, что физические точки продаж останутся закрытыми.

15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса, — говорится в сообщении.

Магазины IKEA будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. В компании заверили, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-распродажи, обработают, выдадут или доставят в течение августа и сентября в согласованное время.

Накануне IKEA объявила о расширении зоны доставки товаров по России. Теперь заказать мебель и товары для дома от шведского бренда смогут жители 10 городов, в которых ранее не было магазина: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Ранее в соцсетях сообщалось, что магазины IKEA могут снова вернуться в Россию. Однако позже представители компании опровергли эту информацию и заявили, что магазины IKEA в России останутся закрытыми для посетителей.