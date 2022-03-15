Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Yandex N. V.

Пресс-служба компании «Яндекс» сообщила, что Тигран Худавердян на фоне санкций Евросоюза покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. В компании заявили, что удивлены попаданию Худавердяна в европейский санкционный список. Отмечается, что до 15 апреля обязанности генерального директора ООО «Яндекс» будет исполнять Елена Бунина.

«Яндекс» объявляет о том, что Тигран Худавердян покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., — сказано в пресс-релизе.

В сообщении также сказано, что в компании сформировалась сильная команда управленцев, и совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на этих людей.

В МВФ ранее заявили, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжёлыми последствиями. Отмечается, что принятые экономические меры в отношении Москвы могут привести к глубокой рецессии европейской экономики. Речь идёт о финансовых рисках и большом потоке беженцев. При этом последствия для США окажутся слабее, чем для их европейских партнёров. Несмотря на это инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровне.